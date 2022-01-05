مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون 300 شجرة زيتون في ناحية ماباتا

وأفاد مصدر من الناحية بقيام مرتزقة فرقة الحمزة التابعين للاحتلال التركي بقطع نحو 300 شجرة زيتون، في قرية داركري بناحية ماباتا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وعن التفاصيل قال المصدر، حضر المرتزقة بالجرارات الزراعية والمناشير الآلية وقطعوا الأشجار، لغاية التحطيب، وبعد الانتهاء سلكوا الطريق المتجه إلى مركز مدينة عفرين، مضيفاً إن ملكيتها تعود إلى المواطن “حسن بكر بريمكو”، المقيم في أوروبا، والذي أوكل أمر الاعتناء بها إلى أحد أبنائه.

وكانت الأيام الأخيرة في مقاطعة عفرين المحتلة قد شهدت قطع أكثر من 1800 شجرة زيتون معمرة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي؛ بغية التحطيب وبيعها في الأسواق، في ظل الوضع الاقتصادي السيئ الذي تعيشه المقاطعة وكافة المناطق المحتلة.

(آ ر/ف)

ANHA