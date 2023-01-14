مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون 300 شجرة زيتون في عفرين المحتلة

وحسب المصادر، فقد قطع مرتزقة الاحتلال التركي نحو 300 شجرة زيتون عائدة ملكيتها لمواطنين من أهالي ناحية ماباتا وقراها، وهم: (مصطفى سورو 53 شجرة زيتون ـ علي يوسف 40 شجرة زيتون ـ سليمان بكر 45 شجرة زيتون ـ حسين بكر 35 شجرة زيتون ـ عدنان حمزينو 32 شجرة زيتون ـ حنان حمزينو 22 شجرة زيتون ـ حمزينو حمزينو 20 شجرة زيتون ـ أصلان حمزينو 17 شجرة زيتون ـ محمد معمو 16 شجرة زيتون ـ مصطفى خوجة 15 شجرة زيتون).

وأضافت المصادر أن "المرتزقة قاموا بقطع تلك الأشجار وتحطيبها؛ بغرض بيعها في الأسواق المحلية والمجاورة، حيث نقلوها بالشاحنات الكبيرة أمام مرأى كل من مرتزقة الشرطة العسكرية والمدنية واستخبارات الاحتلال التركي دون أي رادع لهم".

هذا ويعمد مرتزقة الاحتلال التركي إلى تدمير طبيعة عفرين وقطع أشجارها؛ بهدف تغيير معالمها، وتحطيب الأشجار فيها وبيعها.

(ل م)

ANHA