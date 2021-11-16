مرتزقة الاحتلال التركي يقطعون 120 شجرة زيتون معمرة في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من عفرين المحتلة بإقدام مرتزقة "صقور الشمال" التابعة للاحتلال التركي على قطع 120 شجرة زيتون مثمرة ومعمرة بشكل جائر، بالقرب من الجسر الجديد في محيط مركز مدينة عفرين المحتلة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأشجار تعود ملكيتها إلى المواطن الكردي (محمد علي حبيب)، من أهالي ناحية بلبلة التابعة لمقاطعة عفرين المحتلة.

وأوضح المصدر أن المرتزقة أقدموا على بيع الأشجار كحطب في أسواق مدينة عفرين.

ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته، منذ اليوم الأول لاحتلالهم مقاطعة عفرين المحتلة، قطع أشجار الزيتون وتشويه طبيعة عفرين الخلابة، والحصول على مكاسب مالية من خلال بيع الحطب في أسواق المناطق المحتلة.

(ف إ/ ل م)