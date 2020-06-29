مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون قرية كوبرلك في كري سبي

خبر 2020-06-29T19:43:00

يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية كوبرلك الواقعة غربي منطقة تل أبيض/كري سبي.


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