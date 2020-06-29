مرتزقة الاحتلال التركي يقصفون قرية كوبرلك في كري سبي خبر 29 حزيران 2020, الأثنين - 19:43 2020-06-29T19:43:00 يقصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في هذه الأثناء قرية كوبرلك الواقعة غربي منطقة تل أبيض/كري سبي. إقرأ أيضاً تشييع شهيدين ومراسم غيابيّة لشهيدين آخرين في كوباني شيّع المئات من أهالي مقاطعة كوباني جثماني شهيدين إ... سوريا: تسجيل ١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 13 إصابة جديدة بفير... تشييع الشهيد عيد العمر إلى مثواه الأخير في الشدادي شيّع المئات من أهالي الشدادي جثمان الشهيد عيد العم... الموقع القديم