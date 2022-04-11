مرتزقة الاحتلال التركي ينهبون مواطناً في كري سبي المحتلة

وبحسب معلومات أفاد بها مصدر محلي لوكالتنا فإن المواطن فادي حسن الرمضان من قرية كرمازات التابعة لمقاطعة كري سبي تعرض للنهب من قبل مرتزقة "لواء القعقاع" التابعين للاحتلال التركي.

وبيّن المصدر أن المسروقات هي ١٣ برميل مازوت كان قد ابتاعهم بقصد سقاية مزروعاته، بالإضافة إلى هاتفين ومبلغ مالي مقداره ١٣٠ ألف ليرة سورية، وذلك بعد تلفيق تهمة أمنية من قبيل "الإخلال بأمن المنطقة" له وإجباره على التصريح بها وهم يصورونه بالجوال.

ولفت المصدر نفسه أن فادي حسن الرمضان تقدم بعدة شكاوى بعد نهبه إلى مقرات المرتزقة و"الشرطة العسكرية" التابعين للاحتلال التركي لكن دون جدوى، مع العلم بأنه استطاع معرفة هوية بعض المرتزقة منهم، وهم المعروفين بأسماء "أبو زعيان، أبو بلال، أبو يزن" والسيارة التي كانوا يستقلونها "فان أسود".

وأشار المصدر إلى أن المواطن فادي معروف عند أهالي المنطقة وهو مزارع ويقوم بشكل دائم بجلب مادة المازوت لتشغيل محركات الديزل الزراعية التي يملكها.

(ج)

ANHA