مرتزقة الاحتلال التركي ينهبون السكان الأصليين في ناحية راجو

أفاد مصدر خاص من ناحية راجو، بفرض مرتزقة "محمد الفاتح" بزعامة المرتزقين (دوغان سليمان وبشار البرازي) مبالغ مالية على مالكي الجرارات الزراعية والسيارات العائدة لأهالي قرية معملو التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة، قدرها 400 ليرة تركية شهرياً.

كما يقوم هؤلاء المرتزقة بين الحين والآخر، بحملات أمنية واسعة ضمن قرية معملو، بهدف اختطاف الشبان بذرائع واهية؛ بغية الحصول على فدى مالية، تراوح بين 1000 و1500 دولار أميركي، بحسب التهمة والوضع المادي للمختطف.

هذا ويؤجر المرتزقة الأراضي الزراعية وحقول الزيتون العائدة ملكيتها لأهالي القرية المهجرين من ديارهم، للمستوطنين الرعاة، لرعي مواشيهم في تلك الحقول، بالإضافة إلى قطع المئات من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة في تلك المنطقة.

(ج س/ ل م)

ANHA