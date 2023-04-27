مرتزقة الاحتلال التركي يخططون لنقل المحاصيل الزراعية إلى تركيا

أفاد مصدر من داخل مقاطعة كري سبي المحتلة، أن المدعو عبد الأحد اصطيفو العضو في ما يسمى بـ "الائتلاف الوطني" التابع للاحتلال التركي وعبد الباسط الويس رئيس لجنة الجزيرة والفرات، زارا أمس مقاطعة كري سبي المحتلة، والتقيا بأعضاء ما يسمى بـ "مجلس تل أبيض المحلي".

ووفقا للمصدر نفسه، ناقش الطرفين التخطيط لوضع آلية نقل المحاصيل الزراعية للموسم الحالي من المقاطعة إلى الداخل التركي.

وكانت وكالتنا قد وثّقت بالفيديو، سرقة محاصيل أهالي المقاطعة المحتلة ونقلها إلى الداخل التركي، عبر البوابة الحدودية، العام الفائت، وسط سخط الأهالي ونعتهم لمتزعمي المرتزقة وأعضاء مجلس تل أبيض المحلي بـ "الحرامية".

وتجدر الإشارة إلى أن أهالي المقاطعة المحتلة يعانون بشكل دائم من انقطاع مادة الخبز، وغلاء أسعاره، كون الأفران تعتمد على الكميات القليلة جداً من مادة الطحين التي ترسل إليهم من تركيا المتحكمة بمعيشتهم.

(ل م)

ANHA