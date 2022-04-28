مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون ثلاثة مواطنين في عفرين المحتلة

أفاد مصدر من ناحية راجو بإقدام مرتزقة "الشرطة المدنية" التابعة للاحتلال التركي على خطف ثلاثة مواطنين من أهالي قرية "ديكه" التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة، حيث تواصل دولة الاحتلال التركي جرائمها بحق سكان المقاطعة الأصليين.

بحسب المصدر، فإن المختطفين هم: رمزي رشيد حمو (27 عاماً)، منان بلال حمو (40 عاماً)، ديان بلال حمو (30 عاماً).

وأضاف أن المرتزقة اختطفوا الموطنين الثلاثة بعد مداهمة منازلهم في القرية، واقتادوهم إلى مقر أمني للمرتزقة في ناحية بلبلة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اختطافهم.

(آ ر/س ر)

ANHA