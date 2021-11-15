مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون طفلاً ومواطناً من أهالي عفرين المحتلة

وقال مصدر محلي إن مرتزقة الاحتلال التركي اختطفوا مواطناً على حاجز في مدخل مدينة إعزاز أثناء توجهه إليها لشراء حاجيات منزله، إضافة لاختطافهم قاصراً من منزله في قرية بعدينو التابعة لناحية راجو.

وذكر المصدر أن أسماء المختطفين هي "عبدو مراد رشو" 38 عاماً، من أهالي قرية أومو التابعة لناحية موباتا ـ والطفل حسين شعبان (14) عاماً من أهالي قرية بعدينو التابعة لناحية راجو".

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون المواطن عبدو رشو للمرة الثانية منذ احتلال مقاطعة عفرين، وذلك بحجج وتهم واهية.

وأوضح المصدر أن المرتزقة اقتادوا المختطفين إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهما.

(ف إ)

ANHA