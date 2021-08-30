مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون شابتين من ناحية راجو بعفرين المحتلة

واختطفت مرتزقة ما يسمى "الشرطة العسكرية ومحمد الفاتح والمنتصر بالله" شابتين من أهالي قرية بعدينو التابعة لناحية راجو في عفرين المحتلة بحجة وتهم واهية.

وبحسب المصدر فإن المختطفتين هما "هيفين عابدين غريبو (20) عاماً ـ لينا زكريا إيبش (22) عاماً وهي زوجة المواطن (برهوم بكو)".

وأوضح المصدر بأن المرتزقة أطلقوا سراح المختطفة هيفين بعد دفع ذويها مبلغاً قدره 2000 دولار أميركي، فيما أكد أن المرتزقة داهموا قرية معملو التابعة لناحية موباتا أثناء تواجد المواطنة لينا إيبش في القرية بهدف اختطافها حيث لاذت بالفرار إلا أن المرتزقة أطلقوا الرصاص الحي عليها دون إصابتها وفرت فيما بعد إلى قريتها بعدينو.

وتابع المصدر أن المرتزقة أقدموا على مداهمة قرية بعدينو مرة أخرى واختطفوا المواطنة لينا إيبش، أمام مرأى جميع سكان القرية.

هذا وللنساء النصيب الأكبر من عمليات الاختطاف التي يشنها استخبارات الاحتلال التركي ومرتزقته ضد المدنيين في قرى ونواحي عفرين المحتلة بشكل مكثف.

(ف إ/ س ر)

ANHA