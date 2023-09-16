مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون شاباً من قبيلة البدو في كري سبي المحتلة

أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام دورية للاحتلال التركي ومرتزقتها من "أحرار الشرقية" بمداهمة قرية العماير غربي قرية الشركراك (٣٠ كيلو متراً شمال مقاطعة كري سبي المحتلة)، واختطفوا على إثرها الشاب توفيق عيادة الحلوت (25 عاماً)، من قبيلة البدو " فخذ الشميلات".

ولم يتسنَ للمصدر معرفة الجهة التي نُقل إليها الشاب.

وترتكب دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها أبشع الجرائم بحق سكان المقاطعة منذ احتلالها أواخر ٢٠١٩ من قتل ونهب ممتلكات، بالإضافة إلى الخطف بقصد تحصيل الفدى المالية، حيث وثقت وكالتنا خلال الأيام الأخيرة الماضية مقتل الشاب محمد خليل المحمد من عشيرة جيس العربية بطلق ناري لمرتزقة الاحتلال التركي، ناهيك عن اختطاف ١٣ مواطناً من بلدة حمام التركمان.

(د)

ANHA