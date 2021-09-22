مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون شاباً في راجو بعفرين المحتلة فور عودته

أكد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، باختطاف مرتزقة "الجبهة الشامية" التابعة لجيش الاحتلال التركي، المواطن وليد محمد نعسان، من أهالي قرية عُمرا التابعة لناحية راجو بعفرين المحتلة.

وبحسب المصدر فإن المجلس الوطني الكردي ENKS، استغل المواطن وليد وقدم له وعود وضمانات كاذبة ليعود إلى قريته، حيث اختطف فور وصوله إليها واقتيد إلى مدينة إعزاز المحتلة من قبل المرتزقة.

وذكر المصدر أن المرتزقة طالبوا ذوي المختطف بفدية مالية، قدرها 20 مليون ليرة سورية، لقاء إطلاق سراحه، فيما لا يزال مصيره مجهولاً.

(ف إ/ س ر)

ANHA