مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون رجلاً وامرأة من أهالي عفرين المحتلة

أفاد مصدر من المقاطعة بإقدام مرتزقة أحرار الشرقية على اختطاف المواطن، عمر محمد، من أهالي قرية نازا التابعة لناحية شرا، والبالغ من العمر 45 عاماً بعد مداهمة منزله في حي المحمودية بمركز مدينة عفرين المحتلة.

وفي صباح اليوم التالي، قام المرتزقة بالاستيلاء على سيارته وطالبوا ذويه بمبلغ 3000 دولار لقاء إطلاق سراحه.

وفي السياق، أقدمت دورية مشتركة تضم كل من مرتزقة الشرطة العسكرية والشرطة المدنية على اختطاف المواطنة، نوال أنور نعسان، البالغة من العمر (25 عاماً)، من أهالي قرية شيخ التابعة لناحية راجو بعفرين المحتلة، واقتادوها إلى مقرهم في مركز المقاطعة، فيما لايزال مصيرها مجهولاً.

(ف)

ANHA