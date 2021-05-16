مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون راعياً ويعذبوه ويسرقون ماشيته

هذا وسرق المرتزقة الماشية أثناء رعيها من قبل فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، بالقرب من خطوط التّماس معهم في قرية كرابيت، وذلك في الساعة الـ 07.30 من صباح اليوم.

وبحسب الفتى محمد عبد السلام الذي كان يرعى الماشية، فإن 3 مسلحين من مرتزقة الاحتلال، قدموا باتجاهه أثناء رعيه بالقرب من خط التّماس معهم، وأخذوه مع ماشيته باتجاه احد معاقلهم.

وقال "أخذوا 200 رأس من الغنم، وضربوني قبل أن يطلقوا سراحي".

ويذكر أنه، وبتاريخ 29 نيسان المنصرم، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على استهداف المواطن عيسى حسين فرج (70عامًا)، وهو يرعى أغنامه في الجهة الغربية من قرية مياسة في ناحية شيراوا بعفرين، وسرقوا ماشيته أيضًا.

(سـ)

ANHA