مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطنيْن من شيراوا بعفرين المحتلة

أفاد مصدر من ناحية شيراوا، باختطاف مرتزقة "فيلق الشام" التابع لجيش الاحتلال التركي، مواطنيْن اثنين من أهالي قرية بعية التابعة للناحية؛ بذريعة مشاركتهما في احتجاجات جندريسة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته.

وحسب المصدر فإن المواطنيْن هما: خليل إبراهيم عمر (35 عاماً)، وعمر عمر (20 عاماً)، حيث اقتاد المرتزقة المواطنيْن إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرهما.

وخرجت في ناحية جندريسة احتجاجات مطالبة بخروج الاحتلال التركي ومرتزقته من عفرين المحتلة، وذلك على خلفية استشهاد 4 مواطنين من عائلة واحدة وإصابة 3 آخرين، بسبب إيقادهم شعلة نوروز في 20 آذار الجاري.

(ج س/ س ر)

ANHA