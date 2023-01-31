مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطناً من ناحية شيراوا

اختطف مرتزقة "فيلق الشام" التابعون لجيش الاحتلال التركي، مواطناً من أهالي قرية بعية التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.
خبر 2023-01-31T14:33:00 الشهباء

وأفادت مصادر من ناحية شيراوا، باختطاف مرتزقة "فيلق الشام"، المواطن (عثمان خليل إبراهيم) من أهالي قرية بعية.

(ج س)

ANHA


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