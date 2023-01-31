مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطناً من ناحية شيراوا اختطف مرتزقة "فيلق الشام" التابعون لجيش الاحتلال التركي، مواطناً من أهالي قرية بعية التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة. خبر 31 كانون الثاني 2023, الثلاثاء - 14:33 2023-01-31T14:33:00 الشهباء وأفادت مصادر من ناحية شيراوا، باختطاف مرتزقة "فيلق الشام"، المواطن (عثمان خليل إبراهيم) من أهالي قرية بعية. (ج س) ANHA إقرأ أيضاً القبض على 8 مرتزقة آخرين خلال حملة "الانتقام لشهداء الرقة" ألقت قوات حملة "الانتقام لشهداء الرقة" القبض على 8 م... تشييع قيادية YPJ مزكين بوتان ومراسم غيابية للكريلا آندوك سرحد ودجلة روهات في كوباني شيّع الآلاف من أهالي إقليم الفرات، جثمان القيادية ... "المرأة، الحياة، الحرية"... الانتفاضة تستمر في إيران وروجهلات كردستان تستمر انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران ور...