مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطناً من ناحية شيراوا اختطف مرتزقة "فيلق الشام" التابعون لجيش الاحتلال التركي، مواطناً من أهالي قرية بعية التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.