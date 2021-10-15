مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطناً من ناحية راجو في عفرين المحتلة

وأفاد مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة جيش الاحتلال التركي على اختطاف الموطن محمد عبدو، من أهالي قرى ناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة، واقتاديه إلى جهة مجهولة.

وكان مرتزقة الاحتلال التركي قد اختطفوا في الـ 13 من شهر تشرين الأول الجاري مواطناً من أهالي قرية ميسكة التابعة لناحية راجو في عفرين.

وتواصل عمليات اختطاف المواطنين في قرى وبلدات مقاطعة عفرين المحتلة من قبل الاستخبارات التركية والمجموعات المرتزقة، حيث بلغ عدد المختطفين خلال الشهرين الماضيين 302 مواطناً بينهم 25 امرأة وقتل 5 مواطنين، حسب منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا.

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ANHA