مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مواطناً من أهالي شيراوا

وحسب مصدر، فإن مرتزقة "فيلق الشام" التابعين للاحتلال التركي، اختطفوا المواطن عارف كوله خيري من أهالي برج حيدر في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة اقتادوا المواطن إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيره.

تجدر الإشارة إلى أن مرتزقة "فيلق الشام" فرضوا حظر التجوّل على القرية ذاتها، لتسهيل عملية تهريب المخدرات بين مناطق سيطرة حكومة دمشق وقرى ناحية شيراوا، بحسب ما قالته منظمة حقوق الإنسان عفرين ـ سوريا في وقت سابق من الشهر الجاري.

حيث أدخل المرتزقة سيارة محملة بكمية من الهيروين تقدر بـ 5 كغ، وأكثر من مليون ونصف المليون حبة كبتاغون موضوعة ضمن 15 صندوق خشبي، وذلك من بلدتي نبل والزهراء، إلى عفرين المحتلة عبر قرية برج حيدر.

كما داهم مرتزقة "فيلق الشام" منزل المواطن عارف عبود سليمان (52 عاماً) من أهالي قرية برج حيدر في ناحية شيراوا، وقاموا بتفتيش المنزل بشكل همجي واستولوا على جميع الأجهزة المحمولة لأفراد الأسرة، حسب المنظمة.

(آ ر/ س ر)

ANHA