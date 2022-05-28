مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مسناً وابنه من ناحية شرا فور عودتهما إلى عفرين المحتلة

أفاد مصدر من ناحية شرا بأن مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال التركي اختطفوا المواطن، إبراهيم حمزة (73 عاماً)، وابنه مامو إبراهيم حمزة (55 عاماً)، من أهالي ناحية شرا، فور عودتهما إلى قريتهما.

وأضاف المصدر إن المختطفين هما من العائدين حديثاً إلى المقاطعة، حيث تم اختطافهما واقتيادهما إلى جهة غير معروفة.

هذا وكان المجلس الوطني الكردي من أبرز الناشرين للأكاذيب والإغراءات بين أهالي عفرين المهجرين في مقاطعة الشهباء؛ للعودة إلى قراهم، ناكراً ارتكاب الاحتلال التركي ومرتزقته أي جرائم بحق السكان الأصليين.

(آ ر/ ل م)

ANHA