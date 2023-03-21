مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مدنياً في ريف كري سبي المحتلة

وبحسب المصدر فأن مجموعة من مرتزقة ما يسمى أحرار الشرقية التابعة للاحتلال التركي داهمت مساء اليوم قرية الزيبقية بريف مقاطعة كري سبي، واختطفت على اثرها المواطن محمد علي اوصمان، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وذكر المصدر أن مصير المختطف لا يزال مجهولاً، حيث لم يتمكن ذويه من تحديد مكانه بعد سؤالهم عنه في جميع الأفرع والسجون التابعة للمرتزقة في مقاطعة كري سبي المحتلة.

ويعتبر الخطف أحد الوسائل التي يكسب منها مرتزقة الاحتلال التركي المال من خلال ابتزاز ذوي المخطوفين بدفع مبالغ مالية لقاء الافراج عنهم.

(ت ك/ ك)

ANHA