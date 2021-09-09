مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون مدنياً فور وصوله إلى عفرين

أفاد مصدر من عفرين المحتلة باختطاف مرتزقة الجبهة الشامية التابعة لجيش الاحتلال التركي مواطناً من أهالي قرية قورت قولاق، وهو في العقد الثالث من عمره.

وكشف المصدر اسم المختطف وهو "فاروق محمد" مشيراً إلى أن المختطف وصل إلى مدينة عفرين المحتلة قبل عدة أيام، قادماً من لبنان.

وأوضح المصدر أن المواطن فاروق محمد توجه إلى منزله في حي الأشرفية، جانب مكتب سيوار في شارع السرفيس، وطالب مرتزقة الجبهة الشامية بإخلاء منزله، إلا أن المرتزقة رفضوا ذلك واختطفوه واقتادوه إلى مقرهم في شارع الفيل بحي الأشرفية.

ويذكر إن مرتزقة سلطان مراد داهموا قرية قورت قولاق في الـ 11 من الشهر الفائت، واختطفوا أكثر من 33 مواطناً من القرية بينهم نساء وقاصرات.

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