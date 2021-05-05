مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون عددًا من أهالي حمام التركمان بينهم نساء

وبحسب المصدر، فإن مرتزقة الاحتلال التركي نفذوا، يوم أمس، عمليات اختطاف في قرية حمام التركمان التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة، واختطفوا مدنيين، بينهم نساء.

وأسماء المختطفين الذين تسنى للمصدر معرفتها هي (محمد الكراز من عشيرة البو خالد، وجهاد البرهو وشقيقين له من عشيرة الباجيرات، وأحمد عبيد الحمدان، وامرأتان هما ستة الدوان ونجاح العبد).

وتستمر عمليات الاختطاف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته بحق من تبقى من أهالي مقاطعة كري سبي، بهدف الابتزاز وإحداث تغيير ديموغرافي فيها، مستغلةً صمت المجتمع الدولي على ما ترتكبه بحق أهالي تلك المناطق من جرائم.

(د أ/م)

ANHA