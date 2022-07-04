مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 5 مواطنين ويقطعون 110 شجرة زيتون في عفرين المحتلة

أفادت مصادر أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" أقدمت على اختطاف مواطنين اثنين من أهالي قرية معملا التابعة لناحية ماباتا في عفرين المحتلة، وهما "مصطفى مراد زيبار (65 عاماً) وإدريس محمد بكو (45 عاماً) "، وطالبوا ذويهما بدفع فدية مالية لقاء إطلاق سراحهما، بالإضافة إلى اختطاف شابين من أهالي قرية نسرية التابعة لناحية جندريسه وهما (علي حسين وليد 28) عاماً) وأكرم زهير حسين (29 عاماً).

فيما قالت مصادر أخرى من مركز مدينة عفرين المحتلة، إن مرتزقة الاحتلال التركي اختطفوا المواطن (كاوا محمد عمر (28 عاماً)، واقتادوه إلى مجهولة.

هذا ويستمر مسلسل اختطاف الأهالي من قبل الاحتلال التركي والأجهزة الاستخباراتية والمرتزقة التابعة لها في مقاطعة عفرين المحتلة، بهدف تضييق الخناق على من تبقى من السكان الأصليين وتهجيرهم من ديارهم.

قطع 110 شجرة زيتون في عفرين المحتلة

من جهة أخرى قطع المرتزقة نحو 110 شجرة زيتون معمرة، في ناحيتي جندريسه وشرا في عفرين المحتلة، حيث قطع مرتزقة "نور الدين الزنكي" نحو 35 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها للمواطن (أحمد حنان).

كما قطع مرتزقة "السلطان مراد" نحو 75 شجرة زيتون معمرة، عائدة ملكيتها للمواطن (حسين أمين) من أهالي قرية قورت قولاق التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.

(ج س/ف)

ANHA