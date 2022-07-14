مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 5 مواطنين من أهالي جندريسه في عفرين المحتلة

قالت مصادر لوكالتنا إن مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين للاحتلال التركي اختطفوا 5 مواطنين من ناحية جندريسه 3 من قرية أغجلة، واثنين من قرية تل سلور، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.
المختطفون هم:
* علي شير محمود (32 عاماَ) ـ نورس خليل علي (28 عاماً) من أهالي قرية تل سلور
* محمود أحمد علي 30) عاماً) ـ عمر حسن عبدو 28) عاماً) ـ خليل حسين محمد 31) عاماً) من قرية أغجلة.
أشارت المصادر إلى أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" اختطفوا المواطنين بغية تضييق الخناق على من تبقى من السكان الأصليين ودفعهم نحو التهجير.
(ج س/ف)
ANHA