مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 5 مواطنين من أهالي جندريسه في عفرين المحتلة

قالت مصادر لوكالتنا إن مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين للاحتلال التركي اختطفوا 5 مواطنين من ناحية جندريسه 3 من قرية أغجلة، واثنين من قرية تل سلور، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

المختطفون هم:

* علي شير محمود (32 عاماَ) ـ نورس خليل علي (28 عاماً) من أهالي قرية تل سلور

* محمود أحمد علي 30) عاماً) ـ عمر حسن عبدو 28) عاماً) ـ خليل حسين محمد 31) عاماً) من قرية أغجلة.

أشارت المصادر إلى أن مرتزقة "الشرطة العسكرية" اختطفوا المواطنين بغية تضييق الخناق على من تبقى من السكان الأصليين ودفعهم نحو التهجير.

(ج س/ف)

ANHA