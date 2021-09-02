مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون ٥ من شيوخ ووجهاء العشائر في مقاطعة كري سبي

وبحسب المصدر فإن ما تسمى الشرطة العسكرية التابعة لمرتزقة الاحتلال التركي داهمت يوم أمس بلدة العلي باجلية وقامت باختطاف كل من "محسن خليل خلف الحسان، مصطفى حسان خلف الحسان، اسماعيل السرحان الخلف، سرحان العلي السلامة، أحمد حسين السمعو".

وبين المصدر بأن هؤلاء هم من شيوخ ووجهاء عشيرة البو عساف التي تقطن غالبيتها في مقاطعة كري سبي وريفها، وبأن محسن خليل خلف الحسان هو شقيق شيخ عشيرة البو عساف سابقاً الشيخ عبيد الحسان الذي اغتيل على يد الغدر صيف ٢٠١٩.

ونوه المصدر إلى أن عملية اختطافهم جاءت كيدية لعدم مشاركتهم في البيان الذي أصدرته مجموعة من العشيرة ذاتها محسوبة على أحد قادة فصائل المرتزقة ويدعى أبو جهاد.

هذا وأصدرت مجموعة من عشيرة البو عساف قبل يومين بياناً في قرية أم عظام التابعة القريبة من بلدة العلي باجلية ساندت من خلاله مرتزقة المحتل التركي، إلا أن كافة أبناء العشيرة وعلى رأسهم شيوخها ووجهاؤها كانوا رافضين له.

وبحسب المصدر فإن هناك حالة من الغليان والاستياء بين أفراد العشيرة بعد اختطاف شيوخهم ووجهائهم من قبل المرتزقة.

(ج)

ANHA