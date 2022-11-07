مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 4 مواطنين من عفرين المحتلة

وأقدم مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة لجيش الاحتلال التركي على اختطاف المواطن (فاروق عبدو محمد) من أهالي قرية عمارة التابعة لناحية موباتا في مقاطعة عفرين المحتلة.

وحسب المصادر فإن المرتزقة اقتادوا المواطن إلى مركز ناحية موباتا، وطالبوا ذويه بفدية مالية لقاء الإفراج عنه.

وفي السياق ذاته، أقدم مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف المواطن (رشيد عكاش) من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.

أما في ناحية جندريسه، أقدم مرتزقة "الشرطة المدنية" التي تعمل بأمر مباشر من الاستخبارات التركية، على اختطاف مواطنيْن اثنين، وهما (زهير بيرقدار بكر من مواليد عفرين 1987 وخلف جمعة الأحمد من مواليد مروانية( 1988 ، وذلك بحج واهية.

(ج س)