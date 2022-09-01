مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 32 مواطناً بينهم نساء ومسنون من مقاطعة عفرين المحتلة

يواصل الاحتلال التركي ومرتزقته سلسلة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبونها بحق من تبقى من السكان الأصليين في مقاطعة عفرين المحتلة؛ بغية تضييق الخناق عليهم وتهجيرهم من ديارهم.

وقالت مصادر في ناحية جندريسه إن مرتزقة الاحتلال التركي اختطفوا 6 مواطنين من أهالي قرية أشكان غربي. عرف منهم؛ آزاد محمد سيدو ـ محمد سيدو"

كما اختطفوا 4 مواطنين من أهالي قرية كوران في ناحية جندريسه وهم؛ حسون ريزان بكري (32 عاماً)، اسم الأم أمل ـ أحمد شيخ محمد (29 عاماً) اسم الأم زهيدة ـ نضال محمود حسن (30 عاماً)، اسم الأم روشين ـ عبدو حنان حسن (25 عاماً) اسم الأم زينب.

وفي ناحية شيه اختطف مرتزقة الاحتلال التركي 5 مواطنين، بينهم قاصر، وهم؛ علي حسين علي (27 عاماً) اسم الأم ميساء ـ وائل صبحي الأحمد (31 عاماً) اسم الأم بيريفان ـ رمزي رمزي كيلو (16 عاماً) ـ عابدين محمد رشيد (75 عاماً) من أهالي قرية رمضانة ـ شيخو محمود نعسان (33 عاماً) ـ جميل حكمت إبراهيم (26 عاماً).

أما في ناحية راجو فقد اختطف المرتزقة مواطناً وقطعوا نحو 300 شجرة زيتون عائدة ملكيتها للمواطن زياد عزت بكر (32 عاماً) من أهالي قرية قره بابا وذلك فور عودته إلى مقاطعة عفرين المحتلة قادماً من مدينة حلب واستولوا على 300 شجرة زيتون للمواطن فاروق أوسو من أهالي قرية علي جارو.

وفي ناحية بلبله اختطفت الاستخبارات التركية مواطنين اثنين هما "صلاح رشيد حمو" من أهالي قرية ديكة، والمواطن "دليل حنيف هورو" وسرقة 4 هواتف، ونحو 50 غراماً من الذهب من زوجته (فاطمة محمد)، وذلك أثناء عودتهم إلى قريتهم شيخورزة، قادمين من مناطق الشهباء.

أما في ناحية موباتا اختطف مرتزقة الاحتلال التركي 3 مواطنين وهم؛ بحري شيخ سيدي ـ سمير شكري شيخ سيدي من أهالي قرية شيخوتكا ـ علي مصطفى عريطان من أهالي قرية كوركا.

وفي ناحية شيراوا اختطف مرتزقة الاحتلال التركي 8 مواطنين وهم؛ محمود محمد إيبو وشقيقه محمد ـ عارف عثمان ـ حسن طالح عثمان ـ مصطفى نوري حج حسن، من أهالي قرية كورزيلة في ناحية شيراوا واقتادوهم إلى سجن كفر جنة السيئ الصيت، وخليل خليل علي ـ جميل علي خليل ـ كعفان علي"، من أهالي قرية فافرتين واقتادوهم إلى سجن قرية إيسكان في الناحية ذاتها.

أما في ناحية شرا فاختطف مرتزقة الاحتلال التركي 3 مواطنين بينهم امرأتان وهم؛ وهيبة طوبال (35 عاماً) ـ فيدان عبد العزيز (43 عاماً) من أهالي قرية دير صوان ـ محمد علي يوسف (65 عاماً).

ومن جهة أخرى، قالت مصادر من داخل عفرين المحتلة إن مرتزقة الاحتلال التركي استولوا على نحو 400 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها إلى أحمد مستو، من أهالي قرية كفروم التابعة لمدينة عفرين.

(ج س/ ل م)

ANHA