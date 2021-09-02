مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 3 مواطنين من أهالي ناحيتي شيه وموباتا

أفاد مصدر من عفرين المحتلة بإقدام مرتزقة الاحتلال التركي على اختطاف المواطن "عبد القادر سيدو" يوم أمس الأربعاء، على حاجز للمرتزقة في مدخل مركز مدينة عفرين المحتلة.

والمواطن عبد القادر سيدو من أهالي قرية بريمجة التابعة لناحية موباتا، ويقطن منزلًا مقابل مبنى الجمارك في مركز مدينة عفرين.

وفي الـ 30 من شهر آب/ أغسطس المنصرم، داهم مرتزقة ما يسمى لواء الوقاص المتمركزون في قرية آنقلة التابعة لناحية شيه منزل المواطنين "آزاد كمال حسن (32 عامًا) ـ عارف محمد شكري (32عامًا)، واختطفوهما.

وذكر المصدر ذاته أن المختطفين الثلاثة اقتيدوا إلى جهة مجهولة.

(ف إم)

ANHA