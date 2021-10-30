مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 3 مواطنين بينهم امرأتان من عفرين المحتلة

وقال المصدر إن مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعين لجيش الاحتلال التركي اختطفوا ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة بينهم امرأتان، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وذكر المصدر أسماء المختطفين وهم: "أيمن محمد علي كيفو (28 عاماً)– زوجته بنفشة (25 عاماً) وأم لطفلين – شقيقته نوفين محمد علي كيفو (25عاماً)".

وأشار إلى أن المرتزقة اختطفوا المواطنين الثلاث بشكل تعسفي من القرية؛ بحجة التعامل مع مؤسسات الإدارة الذاتية سابقاً في عفرين.

وصعّد الاحتلال التركي ومرتزقته في الآونة الأخيرة من وتيرة عمليات اختطاف النساء في مقاطعة عفرين المحتلة، حيث اختطفت الاستخبارات التركية في ٢٣ من الشهر الجاري المحامية الكردية (نجاح عمر عروس).

ومع اختطاف بنفشة ونوفين يصل عدد المختطفات في مقاطعة عفرين المحتلة، خلال شهر تشرين الأول الجاري، إلى 16 مختطفة، بينهن قاصرتان دون سن الـ (15 عاماً)، بالإضافة إلى قتل المواطنة (نعمت بهجت شيخو) الحامل، بحسب إحصائيات منظمة حقوق الإنسان عفرين – سوريا.

(ف إ/س ر)

ANHA