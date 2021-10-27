مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون ٣ مدنيين في ريف تل أبيض المحتل

وأفاد مصدر محلي من ريف المقاطعة بأن المرتزقة شنوا حملة اختطافات في كل من ناحية سلوك وبلدة التركمان التابعتين لمقاطعة كري سبي، وتم خلالها اختطاف كل من المواطنين، إبراهيم الكدرو ومحمد ساير الشواخ من عشيرة جيس وهما من ناحية سلوك المحتلة.

وأضاف المصدر أن المرتزقة اختطفوا أمس، المواطن عبد فواز الحميدي، من "عشيرة الطوبال التركمانية" أثناء مداهمتهم لبلدة حمام التركمان، لافتاً إلى أنه قد اختطف سابقاً وأفرج عنه لقاء ١٠ آلاف دولار كفدية مالية.

ونوّه المصدر إلى أن المرتزقة يعمدون إلى اختطاف الأشخاص الذين اختطفوا في أوقات سابقة، وممارسة تهديدات ضدهم بغية ابتزازهم بمبالغ مالية.

(ج)

ANHA