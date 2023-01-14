مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 14 مواطناً في ريف سري كانيه المحتلة

في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في منطقة سري كانيه المحتلة، قال مصدر خاص لوكالتنا، إن الاحتلال ومرتزقته؛ اختطفوا 14 مواطناً من قريتي الأهراس والعامرية جنوب شرقي مركز مدينة سري كانيه المحتلة، وغرب ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.

أوضح المصدر، أن "الاختطاف تم قبل خمسة أيام، وبشكل تعسفي، بناءً على تهم واهية".

مؤكداً أن المختطفين 14 اقتيدوا إلى جهة مجهولة، لم يعرف مصيرهم بعد.

الجدير ذكره، أن دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها يرتكبون جرائم وانتهاكات همجية بحق السكان الأصليين لسري كانيه المحتلة منذ احتلالها في تشرين الأول عام 2019.

(آ أ/ س ر)

ANHA