مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون 12 مواطناً بينهم امرأتان في مقاطعة عفرين المحتلة

وأفاد مصدر من عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة "الشرطة المدنية" على اختطاف المواطن (شيخ موسى خليل) من أهالي قرية دير صوان التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة.

وقال المصدر إن مرتزقة "الشرطة العسكرية" اختطفوا المواطن (محمد سيدو)، من أهالي ناحية جندريسه في عفرين المحتلة.

واختطف مرتزقة "سمرقند" ثلاثة مواطنين، بينهم امرأة من أهالي قرية كفر صفرة التابعة لناحية جندريسه، وهم (عبد الرحمن بريمجة 57 عاماً ـ عبد الله خليل مراد 53 عاماً ـ شاميران خليل حاج عبدو).

واختطف مرتزقة "فيلق المجد" المواطن (حسين حنان بيرم 47 عاماً) من أهالي قرية كيلا التابعة لناحية بلبلة في مقاطعة عفرين المحتلة.

واختطف مرتزقة سلطان سليمان شاه والمعروفة "بالعمشات" المواطن (رزكار فوزي عكاش) من أهالي قرية كاخرة التابعة لناحية موباتا في عفرين المحتلة.

واختطف مرتزقة ما تسمى "الأمن السياسي" المواطنة (تولين إبراهيم) من أهالي ناحية موباتا.

كما اختطف مرتزقة "السلطان سليمان شاه" مواطنين اثنين من أهالي قرية خليل التابعة لناحية شيه، وهما (عثمان عابدين رشيد ـ محمد عمر حيدر رشيد).

(ف إ/ س ر)

ANHA