مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون ١٢ مواطناً بريف كري سبي

أفاد مصدر محلي من ريف مقاطعة كري سبي المحتلة بقيام مرتزقة ما يسمى الشرطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي اليوم بمداهمة بلدة التركمان ١٧ كيلو متر جنوب المقاطعة المحتلة، واختطفوا على اثرها ١٢ مواطناً من أهالي القرية.

ولفت المصدر بأن من بين المختطفين يافعين اثنين لا تتجاوز أعمارهم ١٦ عاماً، وهما كل من الشقيقين عدي ومروان محمد.

وبحسب المصدر فأن المختطفين تم نقلهم إلى ما يسمى فرع مكافحة الارهاب بالمقاطعة المحتلة.

هذا وتعد الاختطافات وطلب الفدية فيما بعد لإطلاق سراحهم إحدى وسائل جمع المال التي يعتمدها المرتزقة في مقاطعة كري سبي المحتلة منذ العام ٢٠١٩.

حيث وثقت وكالتنا من خلال مصادر لها قيام المرتزق ابو ربيع الادلبي متزعم في فرع مكافحة الارهاب بتقاضي مبلغ ١٠٠٠ دولار امريكي لقاء الافراج عن كل مختطف.

(د)

ANHA