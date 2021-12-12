مرتزقة الاحتلال التركي يجنّدون الأطفال في المناطق المحتلة

وقالت شبكة نشطاء عفرين اليوم، عبر حسابها الرسمي في موقع "فيسبوك" إنها حصلت على وثائق تثبت تجنيد مرتزقة "الجبهة الشامية" التابعة للاحتلال التركي القصّر ضمن صفوفها.

وتتضمن الوثائق أسماء عدد من الأطفال القصّر الذين جُنّدوا في صفوف المرتزقة في المناطق المحتلة، إذ تظهر الصور التي حصلت عليها الشبكة، طلب انتساب لأطفال من مواليد 2009 و2007.

وتواصل المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي استغلال الأطفال وتجنيدهم لحمل السلاح والقتال إلى جانبها خدمة لمصالح الدولة التركية التوسعية في المنطقة وخارج البلاد.

وهذا وكشفت عدة منظمات دولية وتقارير إعلامية تورط الدولة التركية والمجموعات المرتزقة في تجنيد الأطفال وإرسالهم إلى ليبيا ودول أخرى.

(ف إ/ س ر)

ANHA