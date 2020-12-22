مرتزقة الاحتلال التركي يحاصرون قرية في عفرين ويختطفون قرابة 150 مدنيًّا

أفادت مصادر محلية لوكالتنا أن مرتزقة الجبهة الشامية التابعة لجيش الاحتلال التركي أقدموا، فجر اليوم، على اختطاف قرابة 150 شخصًا من قرية ميركان التابعة لناحية موباتا في عفرين المحتلة، إثر مداهمة المنازل بشكل تعسفي.

أحد المصادر أوضحت أن المرتزقة حاصروا القرية، وأقدموا على تفتيش المنازل بشكل همجي، وأطلقوا الرصاص في المنطقة لترهيب المدنيين، وصادروا الهواتف المحمولة من المدنيين لمنع المدنيين من إيصال أي معلومات للخارج.

فيما لا يُعرف إلى الآن مصير المدنيين الذين تم اختطافهم.

ومن جهة أخرى أكدت مصادر من ناحية راجو أن اشتباكات عنيفة تدور الآن بين مرتزقة الحمزة ومرتزقة الشرقية، وذلك على تقاسم المسروقات، ويذكر أن مساء يوم أمس الإثنين دارت اشتباكات بين مرتزقة الحمزة وأحرار الشام، بسبب اعتداء مرتزقة الحمزة على عنصر من أحرار الشام، وذلك في قرية جولاقا التابعة لناحية جندريسه.

والجدير بالذكر أن مرتزقة الحمزات عمدت في السياق ذاته على محاصرة قرية قريتي باصوفان وبعية في ناحية شيراوا واختطفت عددًا كبيرًا من أهالي القريتين قبل عدة أيام.

(ف إ)