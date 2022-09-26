مرتزقة الاحتلال التركي يفرضون إتاوات على محصول الزيتون في عفرين المحتلة

ضمن سلسلة الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق سكان عفرين المحتلة، وبالتزامن مع جني الأهالي محصول الزيتون، فرض مرتزقة الاحتلال التركي إتاوات على المحصول في نواحي بلبلة وماباتا وشرا.

ففي ناحية ماباتا أقدمت لجنة ما تسمى "الاقتصادية" التابعة لمرتزقة الاحتلال التركي بفرض مبلغ مالي قدره 55 ألف دولار أميركي على ناحية ماباتا من محصول الزيتون، بينها قرية ميركان بنحو 10 آلاف دولار.

وفي ناحية بلبلة فرض مرتزقة "جيش النخبة وفرقة السلطان مراد" إتاوة على أصحاب الزيتون بنسبة 10% من المحصول وعلى أصحاب المعاصر 25% من الإنتاج.

أما في ناحية شرا أقدمت لجنة ما تسمى "الاقتصادية" بمصادرة أملاك مهجري عفرين الموجودين في مقاطعة الشهباء وأوروبا، بالإضافة إلى خروجها في جولات لفرض نسب على أصحاب الزيتون والمعاصر.

(ج س/ف)

ANHA