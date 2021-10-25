مرتزقة الاحتلال التركي يفرضون الإتاوات على الأهالي في عفرين المحتلة

ويستمر مرتزقة الاحتلال التركي في نهب والاستيلاء على ممتلكات المدنيين ومواسمهم الزراعية في قرى مقاطعة عفرين المحتلة، فضلاً عن فرض الإتاوات على محاصيلهم.

وأشار المصدر إلى أن مرتزقة "الحمزات" المتمركزين في قرية باسوطة بناحية شيراوا، فرضوا إتاوة على كل أسرة في القرية 100 دولار أمريكي سنوياً، وعلى كل شجرة زيتون يفوق عمرها 10 سنوات 2 دولار، وكل سيارة صغيرة 50 ليرة تركية، أما سيارات الشحن فـ 100 ليرة تركية.

وأوضح المصدر أن المرتزقة هددوا الأهالي في حال رفضهم لتلك الإجراءات سيتم تغريمهم بـ 5 آلاف دولار أمريكي.

وفي قرية كيلا التابعة لناحية بلبله في عفرين المحتلة، فرض مرتزقة "فيلق المجد" التابعين لدولة الاحتلال التركي 300 صفيحة زيت على أهالي القرية، وهددوا باختطاف كل من يخالفهم.

(ف إ/س ر)

ANHA