مرتزقة الاحتلال التركي يضرمون النيران بالأشجار الحراجية في عفرين المحتلة

وبحسب مصادر لوكالتنا، فإن مرتزقة جيش الاحتلال التركي أقدموا على إضرام النيران في المناطق الحراجية بعفرين المحتلة، لتمتد من قرية كفر جنة وقسطل في ناحية شرا إلى قرى ناحية موباتا وراجو.

ولم يتوجه الدفاع المدني التابع للاحتلال التركي إلى أماكن الحرائق إلا بعد ساعات طويلة من اندلاعها، على ما أفادت المصادر ذاتها.

ووفقاً لها، فإن هذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها مرتزقة الاحتلال إلى إضرام الحرائق بالأشجار الحراجية في قرى ونواحي مقاطعة عفرين المحتلة، بهدف قطع ما تبقى من الأشجار وبيعها كحطب في الأسواق.

(ف إ/ س ر)

ANHA