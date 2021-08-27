مرتزقة الاحتلال التركي يداهمون منازل المدنيين بناحية موباتا ويختطفون عدداً منهم

وأفادت مصادر من عفرين المحتلة، بإقدام مرتزقة ما تسمى بجيش النخبة التابعة لجيش الاحتلال التركي المتمركزين في قريتي شيخوتكا وعمورو التابعة لناحية موباتا على مداهمة منازل المدنيين واختطاف عددٍ منهم.

وبحسب المصادر، عرف من بين المختطفين كلٌ من "عماد أحمد ـ فاروق حنان" و اقتاد المرتزقة المختطفين إلى جهة مجهولة دون التمكن من معرفة مصيرهم.

وذكرت المصادر ذاتها أن المرتزقة طالبت ذوي المختطفين مبالغ مالية تقدر بـ 1000 دولار أميركي عن كل مختطف لقاء إطلاق سراحهم.

يذكر أن في الـ 11 من الشهر الجاري، أقدمت مرتزقة ما تسمى "فرقة السلطان مراد" على محاصرة قرية قورت قولاق التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة ومداهمة منازل المدنيين بعد مصادرة جميع الهواتف المحمولة، واختطاف أكثر من 30 مواطناً بينهم نساء وفتيات قاصرات.

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