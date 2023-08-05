مرتزقة الاحتلال التركي يعتقلون 15 شخصاً حاولوا الوصول لمناطق الإدارة الذاتية

أفاد مصدر محلّي من مقاطعة كري سبي المحتلة، لوكالتنا، باعتقال ما تسمى "الشرطة العسكرية" 15 لاجئاً سورياً، عند قرية اعيوة التابعة لمقاطعة كري سبي المحتلة بالقرب من الطريق الدولي m4.

وحسب المصدر، فإن اللاجئين اعتُقلوا أثناء محاولتهم الفرار من المناطق المحتلة باتجاه مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بعد أن رحلوا قسراً من الأراضي التركية إلى المناطق المحتلة، ونقلوا إلى سجن تل أبيض.

وصعّدت الدولة التركية المحتلة من عمليات توطين اللاجئين السوريين في المناطق المحتلة من سوريا، بعد نقلهم قسراً من أراضيها باتجاه تلك المناطق، حيث وثّقت وكالتنا توطين ما يقارب 2000 لاجئ في مقاطعة كري سبي المحتلة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

ويفرّ المرحّلون قسراً من المناطق المحتلة إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، نظراً لما تشهده المناطق المحتلة من فوضى وفلتان أمني، وجرائم ترتكبها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها.

ووثّقت وكالتنا خلال شهر تموز المنصرم، إصابة 3 لاجئين سوريين برصاص مرتزقة "أحرار الشرقية"، بالقرب من قرية اعيوة أثناء محاولتهم الفرار باتجاه مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(د)

ANHA