مرتزقة الاحتلال التركي يعتدون على شاب في عفرين ويسرقون دراجته

وأفاد مصدر خاص من ناحية جندريسة لوكالتنا، إن مرتزقة "أحرار الشرقية" اعتدوا بالضرب المبرح على الشاب حسن محمد علي (20 عاماً)، وسرقوا دراجته النارية.

وقال أحد أقرباء الشاب، إنه فقد وعيه نتيجة الضرب المبرّح على رأسه كما كسر أنفه، لينقل على إثره إلى مشفى جندريسة لتلقي العلاج، ومن المقرر نقله إلى مشفى مدينة إدلب، لإجراء طبقي محوري له.

وارتكب مرتزقة "أحرار الشرقية" التابعون للاحتلال التركي في الـ 20 من آذار الجاري، مجزرة بحق 4 مواطنين كرد في جندريسة، عشية نوروز، على خلفية إيقادهم شعلة نوروز.

(ج س/ف)

ANHA