مرتزقة الاحتلال التركي والمستوطنون يقطعون 2500 شجرة متنوعة في ناحية شيراوا المحتلة

أفاد مصدر خاص من المنطقة، بقطع مرتزقة "فيلق الشام" والمستوطنين الذين جلبهم الاحتلال التركي إلى عفرين المحتلة، نحو 2500 شجرة زيتون وأشجار متنوعة في قريتي برج حيدر وباصوفان.

وبحسب المصدر، فإن الأشجار تعود ملكيتها للمواطنين الكرد (محمد خالد كله خيري ـ محمد عثمان كله خيري ـ نبو محمد كله خيري ـ عمر بشير كله خيري ـ أحمد محمود كله خيري ـ خليل نبو كله خيري ـ زهير خالد كله خيري ـ عثمان نبو كله خيري ـ محمد حسن حج ناصرو ـ حمد كمال حسن ـ حج ناصرو حسن ـ عدنان سليمان حسن).

وتستمر جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته منذ 5 أعوام بحق السكان الأصليين في عفرين المحتلة؛ من قتل وتعذيب في إطار الإبادة الجماعية.

(ج س/ ل م)

ANHA