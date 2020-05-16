مرتزقة الاحتلال التركي تتعمد إحراق الأراضي الزراعية وتستهدف من يحاول إخماد النيران

أقدم مرتزقة الاحتلال التركي ظهر اليوم، على إحراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون من خلال إطلاق الرصاص بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة من قرية الخالدية المحتلة باتجاه قريتي البويهج والبوغاز في الريف الشرقي المحرر التابع لمدينة الباب المحتلة غرب منبج.

وامتدت النيران في كلتا القريتين مُحرقة المئات من أشجار الزيتون في قريتي البويهج والبوغاز الواقعتان على خطوط التماس بين مرتزقة الاحتلال التركي من جهة، ومقاتلي مجلس الباب العسكري من جهة، ووصل امتداد النيران إلى منازل المدنيين في قرية البويهج.

وفي الوقت الذي سارعت فيه قوى الأمن الداخلي ومقاتلو مجلس الباب العسكري لإخماد النيران إلى حين وصول فرق الإطفاء، حاول مرتزقة الاحتلال التركي استهداف كل من يحاول إخماد النيران، وتمكنت فرق الاطفاء من إخماد النيران بالتعاون مع مقاتلي مجلس الباب العسكري وقوى الأمن الداخلي والأهالي.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يستهدف فيها الاحتلال التركي ومرتزقته المحاصيل الزراعية وأشجار الزيتون في الريف الشرقي المحرر لمدينة الباب المحتلة.

(كروب/ج)

ANHA