شن مرتزقة لواء "عمر بن الخطاب" التابعون "لهيئة تحرير الشام" هجوماً على مواقع لقوات دمشق على محور بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، تخللها قصف مدفعي وصاروخي متبادل سمعت أصواتها في بعض قرى وبلدات الشمال السوري، وسط معلومات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وفي السياق، قصفت قوات دمشق المتمركزة في المناطق المجاورة بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرى وبلدات تقاد والهباطة وبحفيس بريف حلب الغربي ضمن منطقة "خفض التصعيد".

وكثف مرتزقة "هيئة تحرير الشام" منذ مطلع الشهر الجاري، كانون الثاني من هجماتهم واستهدافاتهم لمواقع قوات حكومة دمشق في العديد من المحاور ضمن المنطقة كريف اللاذقية الشمالي وريف حلب الغربي، وريف إدلب، وبدأ تصعيدهم بالتزامن مع الحديث عن التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق.

وشن أمس مرتزقة "أنصار التوحيد" مع ساعات الصباح الأولى، هجوماً على مواقع قوات دمشق، على جبهة معرة موخص جنوبي إدلب، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط قتلى وجرحى، وترافقت الاشتباكات مع استهدافات برية مكثفة، وعقب العملية، بدأت قوات دمشق حملة قصف مكثفة وعنيفة على بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما عمد مرتزقة "أنصار التوحيد" إلى استهداف مواقع قوات دمشق بالقذائف الصاروخية أيضاً.

ومنذ مطلع كانون الثاني الجاري، قُتل 17 عنصراً من قوات دمشق بينهم ضابط وإصابة 6 آخرين بجراح، بالإضافة إلى مقتل 5 من مرتزقة "هيئة تحرير الشام" و"جهادي" فرنسي، إضافة لإصابة 4 بجراح، خلال 8 عمليات تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات.

(م ش)