وأكدت مصادر خاصة، إن مرتزقة الشرطة العسكرية اختطفت امرأتين من أهالي قرية قسطل كشك التابعة لناحية شرا، من شارع الفيلات بحي الأشرفية في مركز مدينة عفرين المحتلة.

وكشف المصدر عن اسم المختطفتين وهما كلاً من، "هيفين أوسو (39) عاماً ـ مزكين أوسو (45) عاماً".

وبحسب المصدر إن منزل المواطنتين يقع في محيط مقر مرتزقة الشرطة العسكرية.

ومن جهة أخرى أكدت مصادر إن المرتزقة طالبت من الأهالي عبر مكبرات الصوت في المآذن من المدنيين، أن يشجعوا على عودة مهجري عفرين إلى ديارهم في ظل تواجد الاحتلال التركي ومرتزقته.

(ف إ)

ANHA