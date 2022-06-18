وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مرتزقة "جيش النصر" التابع لمرتزقة "الجبهة الوطنية للتحرير" هاجموا فجر اليوم السبت، نقاطاً متقدمة لقوات حكومة دمشق في قرية الفطاطرة بسهل الغاب غرب حماة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى من عناصر قوات حكومة دمشق.

وكانت قوات حكومة دمشق قد استهدفت بالرشاشات الثقيلة صباح اليوم، مناطق في بلدة معارة النعسان الواقعة في ريف إدلب الشمالي، كما قصفت أماكن في فليفل وبينين وسفوهن والبارة والفطيرة بجبل الزاوية جنوب إدلب، وأماكن أخرى في محور كفر تعال وكفر نوران في ريف حلب الغربي.

بالإضافة إلى قصف بري طال منطقة العنكاوي بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، دون معلومات عن سقوط قتلى إلى الآن.

(د ع)