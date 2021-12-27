هذا ونقل مصدر من ناحية شرا، لمراسل وكالتنا أن مرتزقة ما يسمون "الجبهة الشامية" التابعين للاحتلال التركي، اختطفوا مواطناً من قرية معرسكه.

المصدر ذكر أن المواطن يدعى فتحي محمد علي واقتيد بعد تعرضه للاختطاف إلى جهة مجهولة وسط انقطاع المعلومات عن مصيره.

ويتعرض المدنيون في عفرين منذ احتلالها من قبل تركيا للاختطاف والقتل والابتزاز المالي، بينما تشهد المناطق المحتلة انفلاتاً أمنياً واشتباكات مستمرة بين مرتزقة الاحتلال لخلافات على ممتلكات السكان الأصليين المسروقة.

ويوم أمس الأحد أفاد مصدر من عفرين المحتلة لمراسلنا، بعثور أهالي قرية روتا التابعة لناحية موباتا على جثة امرأة مقتولة حرقاً، بعد إطلاق سراحها من سجون مرتزقة الاحتلال التركي.

(آ ر/سـ)

ANHA