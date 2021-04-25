وحوّل مرتزقة ما يسمى الدفاع الوطني المدرستين إلى مركزين تنطلق منهما الهجمات على قوى الأمن الداخلي والمدنيين.

وتعدّ المدارس من المنشآت المدنية التي لا يسمح بتحويلها إلى مقرات واستخدامها لأغراض عسكرية، وفق القوانين الدولية.

وبحسب عناصر من قوى الأمن الداخلي، فإن المرتزقة استهدفوهم مع المدنيين من المقرّين بعد نشر قناصين لهم على سطحيهما.

وبعد تقدّم قوى الأمن الداخلي في حي الطي إثر الاشتباكات القوية التي اندلعت نتيجة هجوم مرتزقة "الدفاع الوطني" على حاجز للقوى في دوار الوحدة بمدينة قامشلو، أخرجت قوى الأمن الداخلي المرتزقة من مدرسة فاضل عبد العزيز حسن في الجهة الشرقية من الحي.

وكانت مدرسة فاضل عبد العزيز حسن، للمرحلة الابتدائية، والتي تأسست عام 1975، مقرًّا عسكريًّا للمرتزقة قبل الهجمات حتى.

وتشهد مدينة قامشلو، منذ ليل الثلاثاء المنصرم، اشتباكات عنيفة بين قوى الأمن الداخلي ومرتزقة "الدفاع الوطني" بعد أن أقدمت الأخيرة على استهداف إحدى حواجز قوى الأمن الداخلي في دوار الوحدة جنوب مدينة قامشلو، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر قوى الأمن.

وبعد أربعة أيام من الاشتباكات بين الطرفين وبتدخّل الشرطة الروسية وقادة من قوات سوريا الديمقراطية كوسطاء لإيقاف الاشتباكات الدائرة في قامشلو بعد عقد اجتماع بين الطرفين توصلا، مساء أمس، إلى قرار بوقف إطلاق النار بين قوى الأمن الداخلي ومرتزقة ما تسمى "الدفاع الوطني" التابع لحكومة دمشق.

بعد عدة ساعات من إعلان قوى الأمن الداخلي وقف إطلاق النار التزامًا بالاتفاقية، أقدم مرتزقة "الدفاع الوطني" التابعة لحكومة دمشق على استهداف نقاط قوى الأمن في مفرق حي حلكو الواقع على الحزام الجنوبي لمدينة قامشلو بالأسلحة المتوسطة وقذائف الـ RBG، فيما لم ترد قوى الأمن على مصادر النيران.

(م ح)

ANHA