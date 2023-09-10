مرتزق يعترف: تلقينا الأوامر من نواف البشير وهو من أمدّنا بالسلاح

نشرت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا على صفحتها في فيس بوك اعترافات مرتزق شارك في الهجمات على قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور.

وقال المرتزق محسن جاسم المحمد إن نواف البشير أمدهم بما بين 50 و55 قطعة سلاح بين أسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة وقاذفات، عن طريق عبارة لشنّ هجمات على نقاط وحواجز قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي ونقاط قوات الدفاع الذاتي في دير الزور.

وأطلقت قوات سوريا الديمقراطية، في 27 آب المنصرم عملية " تعزيز الأمن" في ريف دير الزور، ضد خلايا داعش وتجار المخدرات والعناصر الإجرامية، وأعلنت انتهاء العملية العسكرية الأساسية والانتقال إلى العمليات الأمنية المحددة في 8 أيلول الجاري وأكدت مقتل 25 مسلَّحاً، واستشهاد 25 مقاتلاً، وإصابة 9 مدنيين برصاص المسلحين، واعتقال مرتزقة من داعش والدفاع الوطني.

(ف)