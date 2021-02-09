مرتزق يعترف: خليتنا تقف خلف اغتيال الشيخ اطليوش اللافي الشتات

وتسعى قوات سوريا الديمقراطية منذ آذار/ مارس 2019، عبر عمليات أمنية، إلى ملاحقة الخلايا المنتشرة في مناطق شمال وشرق سوريا، ولا سيما في ريف دير الزور، بعد أن تمكنت من القضاء على آخر معاقل مرتزقة داعش في الباغوز، وتمكنت حتى الآن من تفكيك العشرات من خلايا متعددة الولاءات.

وازدادت وتيرة عمليات قسد الأمنية في ريف دير الزور منذ آب / أغسطس العام الفائت، بعد نشاط الخلايا وإقدامها على استهداف وجهاء العشائر العربية والشخصيات المجتمعية في المنطقة ومسؤولين في مجلس دير الزور المدني.

وبدأت عمليات الاستهداف تلك باستهداف أحد أبرز شيوخ القبائل العربية في المنطقة، الشيخ إبراهيم خليل جدعان الهفل، والتي أدت الى فقدان الشيخ مطشر حمود جدعان الهفل لحياته، والذي كان برفقة الشيخ إبراهيم الهفل، وآخرها اغتيال الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير في ناحية الدشيشة، سعدة فيصل الهرماس ونائبة الرئاسة هند لطيف الخضير، مرورًا باغتيال الشيخ اطليوش اللافي الشتات، وابنه محمود الشتات.

وكان مسلحون قد اقتحموا في الـ 11 من كانون الثاني/ يناير العام الجاري، مضافة الشيخ اطليوش اللافي الشتات، أحد وجهاء قبيلة العكيدات في دير الزور، في بلدة حوائج ذيبان في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، وأطلقوا الرصاص عليه ما أدى إلى فقدانه لحياته برفقة ابنه محمود.

وضمن سلسلة العمليات الأمنية لقوات سوريا الديمقراطية، فكّكت قسد أحد أهم خلايا مرتزقة داعش في دير الزور والتي تسمى "خلية الاقتصاد والزكاة في ولاية الخير"، والمسؤولة عن إصدار قرار اغتيال الشيخ اطليوش الشتات.

وهذه الخلية كانت مسؤولة عن جمع الأموال من الأهالي في المنطقة الممتدة من بلدة الشدادي جنوب مدينة الحسكة، إلى نهر الفرات، مرورًا بالريف الشمالي والشرقي لمدينة دير الزور، وصولًا إلى بلدة الباغوز على الحدود السورية - العراقية.

وتعتبر هذه الخلية المسؤولة عن إصدار قرارات الاستهداف بحق من يمتنع عن دفع المال، وينشط في قوات سوريا الديمقراطية والإدارة المدنية لدير الزور "مجلس دير الزور المدني"، وهي المسؤولة عن قرار استهداف الشيخ اطليوش اللافي الشتات، بحسب اعترافات أعضاء الخلية.

′خلية "الاقتصاد والزكاة في ولاية الخير" اتخذت قرار استهداف الشيخ اطليوش′

وفي هذا السياق، تحدث أحد أعضاء هذه الخلية، المدعو عبد الحميد فرحان الحماد الملقب "أبو براء الحوايج" في لقاء حصري لوكالتنا ANHA عن الخلية، وأشار إلى أنها مؤلفة من 7 مرتزقة، وهي المسؤولة عن اتخاذ قرار استهداف واغتيال الشيخ اطليوش اللافي الشتات، بزعمها "مطالبة الشيخ اللافي لقوات سوريا الديمقراطية بزيادة العمليات الأمنية في بلدتي الشحيل وذيبان".

وقال الحماد إنه أقدم شخصيًّا على تهديد أبناء الشيخ اطليوش: "قمت بتهديد ابنه نظرًا لحديث اطليوش إلى قوات سوريا الديمقراطية عن انتسابي السابق للتنظيم، وعودتي من رأس العين/ سري كانيه".

وينحدر المرتزق عبد الحميد الحماد من بلدة حوائج ذيبان في الريف الشرقي لمدينة دير الزور، وهو من مواليد عام 2000، ومتزوج ولديه طفل، من أبناء عشيرة البوجامل، انخرط في صفوف مرتزقة داعش في كانون الثاني 2015، مع بدايات دخول مرتزقة داعش إلى دير الزور.

′بعد احتلالها..سري كانيه مأوى آمن ومكان تدريب لهم′

وعمل في صفوف داعش ضمن ما يعرف بـ "الشرطة الإسلامية" في بلدته حوائج ذيبان، ومع تحرير المنطقة من مرتزقة داعش، عمل ضمن خلايا المرتزقة في المنطقة لجمع المعلومات العسكرية، ليفر بعدها من المنطقة إلى ناحية سري كانيه بعد أن احتّلت من قبل تركيا ومرتزقتها، ليتلقى فيها تدريباته.

وعاد المرتزق عبد الحميد إلى الريف الشرقي لمدينة دير الزور في تموز/ يوليو عام 2020 ليعمل كأحد أفراد خلية ما تسمى "الاقتصاد والزكاة في ولاية الخير".

وبحسب المرتزق الحماد، فإنه طيلة فترة انخراطه في الخلية قد جمع أكثر من 5 آلاف دولار أميركي من الأهالي في منطقة صحراء الروضة، وسُلمت للخلية عند كل اجتماع لها في صحراء الروضة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة دير الزور، بالقرب من الحدود العراقية.

وعن عمليات استهداف وجهاء العشائر والشخصيات المجتمعية وموظفي الإدارة المدنية في دير الزور، قال المرتزق عبد الحميد الحماد: "هناك تعليمات باستهداف وقتل كل من يمتنع عن دفع المال، وكل من يطالب بوجود قوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، ويتعامل مع الإدارة المدنية وقواتها العسكرية".

واعتقل المرتزق عبد الحميد الحماد على أحد حواجز قوى الأمن الداخلي في بلدة حوائج ذيبان، بعد قيام قسد بتفكيك الخلية وقتل أحد أفرادها المدعو "أبو راشد حوايج" في صحراء الروضة، عبر عملية أمنية، وبعد التوصل إلى المعلومات والوثائق التي أثبتت انخراطه ضمن الخلية.

هذا وتنتشر في المنطقة خلايا متعددة الولاءات، بعضها يتبع داعش وبعضها الآخر يعمل لصالح حكومة دمشق فيما تعمل أخرى لصالح الاستخبارات التركية، وتستهدف هذه الخلايا الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسعى إلى خلق الفتن والنعرات الطائفية عبر عمليات اغتيال تطال شيوخ ووجهاء عشائر وعاملين في المؤسسات ومواطنين.

(ح)

ANHA